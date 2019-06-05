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عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر: نساوم أصحابها على الفدية أو بيعها للتجار

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:29 م
عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر: نساوم أصحابها على الفدية أو بيعها للتجار سرقة سيارة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى 5 عاطلين متهمين بسرقة السيارات فى مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حول نشاطهم الإجرامى، وعمليات السرقة السابقة التى نفذوها، أبرزها مساومتهم أصحاب السيارات للحصول على فدية. 
 
وقال المتهمون إنهم كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة سيارات المواطنين بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع، وساوموا بعض أصحاب السيارات المسروقة للحصول على فدية مقابل إعادة سياراتهم، بينما باعوا بعض السيارات التى رفض أصحابها دفع الفدية لأحد التجار، الذى تولى تقطيعها وبيعها كقطع غيار.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى مدينة نصر، ونجحت فى إعادة سيارتين من تاجر سيئ النية اشتراهما من العصابة وهو يعلم سرقتهما. وقد حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة واعترافات المتهمين، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

مدينة نصر

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