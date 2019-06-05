عشان تعيد فى أمان.. 5 نصائح خد بالك منها لو قررت تركب "مركب نيلى"

كتب أحمد الجعفرى

يتجه العديد من المواطنين لاستقلال المراكب النيلية خلال فترة العيد فى نزهة قصيرة، يستكشفون خلالها جمال نهر النيل، فى جو بهيج على أنغام الأغاني والموسيقى والهواء الطلق.

ويقدم "اليوم السابع" 10 نصائح للمواطنين لقضاء نزهة نيلية آمنة.



عدم الرضوخ لاستغلال القائمين على المراكب النيلية أوزيادة العدد المسموح به

الإبلاغ عن مسئول المركب حال تجاوز العدد أو وجود مراكب متهالكة فى الخدمة

تتلقى النجدة النهرية البلاغات على مدار الساعة لخدمة المواطنين

استقلال مراكب النزهة من خلال المراسى المحددة لها

ضمان وجود رقم لوحي للمركب النيلي وعدد ركاب محدد