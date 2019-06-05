عشان تستقبل العيد صح.. نصائح للحفاظ على صحتك بعد رمضان

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أنه لا حرج فى الاستمتاع بالطعام على طاولة عيد الفطر إلا أن العودة سريعا إلى عادات الطعام قبل رمضان قد تتسبب فى صدمة للجسم.

تناول الكثير من الطعام وفقا لتقرير موقع " khaleejtimes" يمكن أن يجعلك تشعر بالانتفاخ والشراهة يمكن أن يؤدى أيضا إلى زيادة الوزن الكبير بعد شهر من الصوم.

نصائح للحافظ على صحتك بعد رمضان

التمشة صباحا



1. المشى فى الصباح:

عندما تقوم بالتمارين الرياضية يطلق جسمك هرمونات تسمى الإندورفين تساعد فى الحفاظ على شهيتك وتؤثر بشكل إيجابي على حالتك المزاجية.

2. شرب الماء قبل الأكل:

خلصت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا كوبين (500 مل) من الماء مباشرة قبل تناول وجبة أكلوا ما بين 75 و90 سعرا حراريا.

نصائح بعد رمضان



3. اختر مقعدك بجانب الأطعمة الصحية:

بمجرد الجلوس بجانب خيارات الأطعمة الصحية وترك مسافة آمنة بينك وبين الخيارات غير الصحية، ستحصل على مدخول صحي أكثر.

تناول الطعام الصحى



4. المضغ جيدا:

لا يعلم الجميع أن الهضم لا يبدأ فعليًا في المعدة، بل في الفم وأنت تمضغه، حيث يحتوى اللعاب الموجود في الفم على إنزيمات تبدأ في هضم طعامك حتى قبل بلعه.

5. تناول المزيد من الفواكه والخضراوات:

تلعب المياه والألياف في الفواكه والخضراوات دورًا رئيسيًا في جعلك تشعر بالرطوبة وتمنحك الشعور بالامتلاء، يمكنك استبدال الحلوى بالثمار قبل أن تنتقل إلى الحلوى.