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عاطل يرشد عن مصدر حصوله على الأستروكس ببولاق الدكرور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:00 ص
عاطل يرشد عن مصدر حصوله على الأستروكس ببولاق الدكرور مخدر الاستروكس_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل عقب القبض عليه ببولاق الدكرور، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، الذين يترددون عليه بمحيط مسكنه.

وأرشد المتهم عن أحد الأشخاص، يتحصل منه على المواد المخدرة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث بولاق الدكرور، تفيد تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأكياس تحتوي على مخدر الأستروكس، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


تجارة المخدرات

مخدر الاستروكس

بولاق الدكرور

أمن الجيزة

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