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طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالوجه البحرى والقاهرة 36درجة والإسكندرية 30

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:49 م
طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالوجه البحرى والقاهرة 36درجة والإسكندرية 30 طقس - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى، والقاهرة شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارا لطيف ليلا.
 
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر و تنشط الرياح الشماليه الغربيه علي أغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من جنوب سيناء و جنوب البلاد كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
  
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة.
 
 
 

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