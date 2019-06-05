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صور.. ركوب عجل ورقصات شعبية فى احتفالات العيد أعلى كوبرى روض الفرج

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:50 م
صور.. ركوب عجل ورقصات شعبية فى احتفالات العيد أعلى كوبرى روض الفرج كوبرى روض الفرج
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسين طلال

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احتفل المئات من المواطنين بأول أيام عيد الفطر، أعلى كوبرى محور روض الفرج المعلق، أعرض كوبرى معلق بالعالم، حيث أدى الشباب الرقص على دقات الطبول التى اصطحبوها معهم، كما التقطوا الصور التذكارية أعلى الكوبرى.

 

وانتشر على الكوبرى عدد من مصورى الفوتوغرافية لتصوير المترددين على الكوبرى، بمقابل مادى، وهو ما لاقى رواجا كبيرا من المترددين، كما تردد على الكوبرى عدد كبير من الشباب الذين جلسوا على الممشى الزجاجى، بالإضافة لجلوسهم وسط الكوبرى لالتقاط الصور التذكارية.

 

ونظم عدد من الشباب سباق بالدراجات أعلى الكوبرى، بالتزامن مع الخدمات الأمنية والمرورية المنتشرة بطول الكوبرى، كما تمركزت عدد من اوناش المرور، بطول الكوبرى، وشكلت الإدارة العامة للمرور سياج بالحواجز المرورية لحماية المارة وتأمين عبورهم على جانبى الكوبرى.

 
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كوبرى روض الفرج

الكوبرى الملجم

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محور روض الفرج

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