سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

وسط هتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"...

صور.. جنازة عسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:20 م
صور.. جنازة عسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية جانب من الجنازة العسكرية
المنوفية محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى جنازة عسكرية مهيبة، شيّع الآلاف من أهالى قرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الشهيد البطل عمر القاضى، الذى استشهد فجر اليوم إثر قيام عناصر إرهابية، باستهداف كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين. 

خرجت الجنازة  من المسجد الكبير بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحضور اللواء سمير الزامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، والآلاف من الأهالى، وسط هتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله.. لا إله إلا الله.. عمر القاضى حبيب الله". وأكد أهالى قرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن الشهيد كان حسن الخلق وطيب السمعة بين أهالى القرية .

كانت وزارة الداخلية أعلنت فى بيان لها أن عناصر إرهابية، استهدفت فجر اليوم الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

جانب من الجنازة العسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية (1)
 
 
جانب من الجنازة العسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية (2)
 
 
جانب من الجنازة العسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية (3)
 
 
جانب من الجنازة العسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية (4)
 
 
جانب من الجنازة العسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية (5)
 
 
جانب من الجنازة العسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية (6)
 
 
جانب من الجنازة العسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية (7)
 
 
جانب من الجنازة العسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية (8)
 
 
جانب من الجنازة العسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية (9)
 
 
جانب من الجنازة العسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية (10)

شمال سيناء

كمين جنوب مدينة العريش

استهداف كمين

عناصر إرهابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:40 ص

محمد هنيدى ناعيا شهداء كمين العريش: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:11 م

أعضاء مجلس النواب والأحزاب والنقابات المهنية يدينون الهجوم على كمين العريش.. ويؤكدون: ملحمة بطولية جديدة على أرض سيناء تُحبط مُخططات الإرهاب.. رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: محاولة لعكننة الشعب المصرى فى العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:00 م

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة