صور.. جنازة عسكرية لشهيد شمال سيناء عمر القاضى بمسقط رأسه فى المنوفية

المنوفية محمد فتحى

فى جنازة عسكرية مهيبة، شيّع الآلاف من أهالى قرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الشهيد البطل عمر القاضى، الذى استشهد فجر اليوم إثر قيام عناصر إرهابية، باستهداف كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

خرجت الجنازة من المسجد الكبير بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحضور اللواء سمير الزامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، والآلاف من الأهالى، وسط هتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله.. لا إله إلا الله.. عمر القاضى حبيب الله". وأكد أهالى قرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن الشهيد كان حسن الخلق وطيب السمعة بين أهالى القرية .

كانت وزارة الداخلية أعلنت فى بيان لها أن عناصر إرهابية، استهدفت فجر اليوم الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.