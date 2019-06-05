صور .. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر فى ساحات ومساجد الغربية

الغربيه محمد طارق

أدى الآلاف من المسلمين بمحافظة الغربية، صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات المقررة من مديرية الأوقاف، حيث حرص المصلون على أداة الصلاة بجميع مراكز المحافظة، والتوجه إليها من بعد صلاة الفجر مباشرة.

وشهد محيط الساحات والمساجد حضورًا أمنيًا مكثفًا من قِبَل قوات الشرطة لتأمين صلاة العيد، حيث يصطحب الآباء آبنائهم الصغار وزوجاتهم لأداء الصلاة.

يذكر أن مديرية الأوقاف بالغربيه استعدت بتجهيز 360 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بدائرة المحافظة تضم ساحتين رئيسيتين و 358 ساحة فرعين .



































