صور .. الآلاف يؤدون صلاة العيد فى 406 ساحات بالمنوفية وسط تواجد أمنى مكثف

المنوفية محمد فتحى

أدى الآلاف من أهالى قرى ومدن محافظة المنوفية صلاة عيد الفطر المبارك بما يقرب من 406 ساحات المخصصة لصلاة العيد بمحافظة المنوفية وسط تأمينات من رجال الشرطة.

ومن جانبه أعلن اللواء سمير أبو زمل مدير أمن المنوفية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين الاحتفال بعيد الفطر، وذلك عن طريق رفع درجة الاستعداد القصوى من اليوم وحتي الانتهاء من الاحتفال بعيد الفطر .

وأضاف مدير الأمن ،فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تم تشيكل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى بكل مركز لرصد أي مشاكل تكون غرضها تعكير صفوة الاهالي بأحتفال الاهالي بعيد الفطر المبارك .