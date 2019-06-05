صور.. إعدام 800 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة فى أول أيام العيد بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية 800 كجم فسيخ ورنجة، بحملات مكبرة فى أول أيام عيد الفطر، حيث شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية ومكاتب الأغذية بالمحافظة حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بمحافظة الشرقية، أسفرت جهود الحملات عن إعدام 800 كجم أغذية عبارة عن فسيخ ورنجة ولحوم لظهور تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 42 محضر جنحة صحية، فيما تم سحب 66 عينة أغذية وتم إرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات غلق منشأة غذائية بمدينة الزقازيق، لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

فى سياق متصل، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن الإدارات الصحية بالمحافظة شنت حملات مكثفة على 1189 منشأة غذائية مؤخرا، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 48 طن و142 كجم أغذية مختلفة، وذلك لسوء التخزين وعدم استيفاء المكان للاشتراطات الصحية.

كما تم إعدام 11 طنا و617 كجم أغذية لظهور تغير فى خواصها الطبيعية، وتم تحرير 1655 محضر جنحة صحية لهذه المنشآت، وتم سحب 3791 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى. وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الغلق لعدد 140 منشأة غذائية، لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.















