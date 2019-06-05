سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إعدام 800 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة فى أول أيام العيد بالشرقية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:43 م
صور.. إعدام 800 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة فى أول أيام العيد بالشرقية رنجة فاسدة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية 800 كجم فسيخ ورنجة، بحملات مكبرة فى أول أيام عيد الفطر، حيث شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية ومكاتب الأغذية بالمحافظة حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بمحافظة الشرقية، أسفرت جهود الحملات عن إعدام 800 كجم أغذية عبارة عن فسيخ ورنجة ولحوم لظهور تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 42 محضر جنحة صحية، فيما تم سحب 66 عينة أغذية وتم إرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات غلق منشأة غذائية بمدينة الزقازيق، لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

 فى سياق متصل، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن الإدارات الصحية بالمحافظة شنت حملات مكثفة على 1189 منشأة غذائية مؤخرا، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 48 طن و142 كجم أغذية مختلفة، وذلك لسوء التخزين وعدم استيفاء المكان للاشتراطات الصحية.

كما تم إعدام 11 طنا و617 كجم أغذية لظهور تغير فى خواصها الطبيعية، وتم تحرير 1655 محضر جنحة صحية لهذه المنشآت، وتم سحب 3791 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى. وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الغلق لعدد 140 منشأة غذائية، لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

 

 

1 (1)
 

 

1 (2)
 
 
1 (3)
 

 

1 (4)
 

 


الشرقية

أخبار الشرقية

فسيخ فاسد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة