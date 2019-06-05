صور.. أطفال الوادى الجديد يحتفلون بعيد الفطر بركوب الجمال والخيل

الوادي الجديد - ماهر أبو نور

احتفل الأطفال بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بعيد الفطر المبارك، بركوب الخيل والجمال بساحة مسجد الأنصار بمدينة الخارجة، عقب انتهاء مراسم صلاة العيد.

وحرص المنظمون من رجال ومشايخ الأحياء السكنية والجمعيات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني، علي توزيع الحلوى والهدايا والبالون علي كل الأطفال وذويهم بساحات الصلاة وخارج المساجد.

وفى سياق متصل رفعت محافظة الوادي الجديد، حالة الطوارئ، وشكلت غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، كما جري إلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، وذلك تحسبا لأي طوارئ خلال أيام العيد.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن تجهيزها لـ 72 ساحة خلاء، و144 إمامًا وخطيبًا و 400 مسجدًا حكوميًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك علي مستوي مركز المحافظة الخمسة، وتوزيع 100 ألف جنيه و10 أطنان مواد غذائية على المستحقين من أبناء المحافظة، وفتح 63 فمركز شباب أمام المواطنين بالمجان طوال أيام العيد، ورفع درجة الطوارئ بجميع المرافق والقطاعات الخدمية طول أيام عد الفطر المبارك.



































