صور .. أسقف أسوان وقساوسة الكنيسة يقدمون التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر

أسوان - عبد الله صلاح

قدم نيافة الأنبا هدرا أسقف أسوان ووفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، مساء أمس الثلاثاء، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والذى كان فى استقبالهم بمكتبه بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

كما استقبل محافظ أسوان القمص أنطونيوس ذكرى راعى الأقباط الكاثوليك بأسوان يرافقه وفد من الكنيسة الكاثوليكية ، ووجه المحافظ الدعوة لقيادات كنيستى الأرثوذكس والكاثوليك بالمشاركة فى تكريم أبن مصر البار الدكتور مجدى يعقوب بإطلاق أسمه على ميدان مصر للطيران ووضع تمثال له بوسط الميدان تقديراً لجراح القلب العالمى على مساهماته الإنسانية ووضع اسم أسوان على خريطة السياحة العلاجية.

كما سيتم تطوير شارع الفنادق بإعتباره إحدى الواجهات السياحية وذلك بمشاركة الكاتدرائية والفنادق والمتحف النوبى ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع إستعداداً للموسم السياحى القادم ، معبراً عن تقديره وإمتنانه للروابط والعلاقات الأخوية التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها لأن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم روح الوحدة والتآخى والمحبة.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم بأن عظمة المصريين تكمن فى قدرتهم على التلاحم والوقوف صفاً واحداً أمام التحديات والمخططات التى تستهدف التفريق والتمزق، مشيراً إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى المحافظة دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحي لأن جميع المصريين شركاء فى التنمية والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومى ومن جانبه عبر نيافة الأنبا هدرا عن خالص التهنئة لمحافظ أسوان وشركاء الوطن من أبناء هذه المحافظة العريقة من مسلمين ومسيحين، باعتبارهم شعب واحد فى وطن ومصير واحد ، مؤكداً على أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية ، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى بنيان واحد وجسد واحد.