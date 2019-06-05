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رسائل الرحمة والبركة فى أيام العيد.. سقوط أمطار خفيفة على أسوان

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:25 م
رسائل الرحمة والبركة فى أيام العيد.. سقوط أمطار خفيفة على أسوان أمطار خفيفة على أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على المدينة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة جنوبى البلاد، وفى ظل تقلبات الطقس التى تشهدها المحافظة حاليا.

كانت أسوان شهدت صباح اليوم، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، شبورة ترابية غطت سماء المحافظة وأدت إلى انعدام الرؤية جزئيا، وازدادت الشبورة بالمناطق الصحراوية وعلى الطرق السريعة.

فى سياق متصل، احتفل المواطنون بمحافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، بعيد الفطر المبارك، وخرجوا فى تجمعات كثيفة للحدائق والمتنزهات، بعدما أدوا صلاة العيد، ولم تؤثر تقلبات الطقس على أجواء الاحتفال والفرحة فى أرجاء المحافظة.


عيد الفطر

طقس سيئ

اسوان

امطار فى اسوان

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