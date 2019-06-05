رئيس مياه القناة يوجه بإصلاح هبوط خط مياه بمدينة "المستقبل" بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

وجه المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة انتقال فريق الصيانة وسيارات النافورى وسحب المياه فوراً والتنسيق للبدء في اعمال الصيانة لهبوط بأحد مطابق الصرف الصحى بمدينة المستقبل بجوار مكتب البريد أدى إلي طفح بالشارع المؤدى إلي بريد المستقبل

وطالب رئيس مياه القناة بإعادة الشىء لأصلة خلال إجازة العيد، وخاصة أن هناك غرفة عمليات علي مدار 24 ساعة بالتنسيق مع الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين والعمل علي حلها بشكل فورى

وقالت الدكتورة عبير خليل المتحدث الرسمي لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن المهندس عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة أعطي توجيهات مشددة بضرورة انتشار فرق الصيانة والطوارئ بمدن القناة الثلاثة لسرعة القضاء علي أية مشكلات طارئة، وكذلك تأمين محطات مياه الشرب والصرف الصحى وتجهيز سيارات لنقل المياه النقية إلي المناطق المحرومة أو التي تشهد اعطال طارئة طوال أيام العيد.