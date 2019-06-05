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دعوى طلاق ضرتين للضرر: مدمن مرافقة فتيات الليل ويبدد أمواله على المخدرات

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:40 م
دعوى طلاق ضرتين للضرر: مدمن مرافقة فتيات الليل ويبدد أمواله على المخدرات محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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توجهت زوجتان لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طلبا للطلاق للضرر، بسبب استحالة العشرة، لتؤكدا: "استغل ظروفنا المادية الصعبة وتزوجنا، ليحاول أن يشركنا معه فى ارتكاب الأعمال المخلة بحثا عن المتعة، ويجبرنا على تحمل علاقاته المتعددة، وإدمانه للمواد المخدرة".

وقالت الزوجة حنان،أ.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: عشت 5 سنوات وأنا أعاقب على يديه، حرمنى من أن أصبح أم بسبب طمعه وخوفه على أن يأتى بطفل يرثه، كان زوجا مهملا، ينفق الأموال التى ورثها على ارتكاب المحرمات برفقة أصدقاء السوء.

وتابعت الزوجة: بعد مضى أكثر من عام من زواجنا، دخل على وبرفقته زوجة جديدة، اضطرتها ظروفها الصعبة مثلى على الزواج منه، رغم سمعته السيئة التى أصبحت تتردد على لسان الجميع.

ومن جانبها أكد بسنت.هـ، فى دعوى الطلاق للضرر بالتضامن مع ضرتها، عانيت برفقته، كان يعنفنا ليلا ونهارا، حرمنا من حقوقنا وقابل رفضنا لأعماله المخلة بالإساءة، وقرر أن يعاقبنا فذهب وتزوج بأخرى، ورفض الإنفاق علينا وسرق كل ما نملكه، من ذهب ومتعلقات شخصية أثناء غيابنا، وعندما طالبنا بحقنا بالطلاق هددنا بتركنا معلقات، وعدم الحصول على حقنا بالطلاق.


محكمه الاسره

العنف الزوجي

ارتكاب اعمال مشبوه

فتيات الليل

ادمان المخدرات

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