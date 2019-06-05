"خلى بالك".. الوصايا العشر لقضاء إجازة عيد فطر آمنة

بدأت إجازة "عيد الفطر" والتى يحرص خلالها المواطنون على التنزه وقضاء الإجازة بعيدًا عن المنزل، البعض يفضل قضاءها فى المناطق الساحلية، وآخرون يفضلون قضائها فى المزارات السياحية، ودور العرض السينمائية، أو الحدائق والمتنزهات العامة.
ويقدم "اليوم السابع" 10 نصائح لقضاء إجازة عيد فطر آمنة..
- قبل مغادرة المنزل تأكد من إحكام مقبس الغاز والكهرباء والماء.
- عدم ترك منقولات ومتعلقات شخصية مرتفعة الثمن داخل المنزل دون تأمينها.
- أغلق الباب والنوافذ بإحكام وتأكد من عدم وجود منفذ للتسلل داخل المنزل.
- فى حالة السفر لمسافات طويلة تأكد من سلامة السيارة وأفحصها جيدًا.
- التزم بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة .
- انتبه للطريق وتعاون مع رجال المرور.
- احرص على وجود حقيبة إسعافات أولية داخل السيارة.
- تأكد من احتفاظك ببطاقة هويتك وأوراقك الثبوتية.
- احرص على الابتعاد عن مناطق التكدس والزحام.
- فى حالة تعرضك لأى مشكلة الجأ إلى أقرب دورية أمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة