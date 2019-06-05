"خلى بالك".. الوصايا العشر لقضاء إجازة عيد فطر آمنة

كتب أحمد الجعفرى

بدأت إجازة "عيد الفطر" والتى يحرص خلالها المواطنون على التنزه وقضاء الإجازة بعيدًا عن المنزل، البعض يفضل قضاءها فى المناطق الساحلية، وآخرون يفضلون قضائها فى المزارات السياحية، ودور العرض السينمائية، أو الحدائق والمتنزهات العامة.

ويقدم "اليوم السابع" 10 نصائح لقضاء إجازة عيد فطر آمنة..