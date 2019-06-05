سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

"خلى بالك".. الوصايا العشر لقضاء إجازة عيد فطر آمنة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:03 م
"خلى بالك".. الوصايا العشر لقضاء إجازة عيد فطر آمنة عيد الفطر - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت إجازة "عيد الفطر" والتى يحرص خلالها المواطنون على التنزه وقضاء الإجازة بعيدًا عن المنزل، البعض يفضل قضاءها فى المناطق الساحلية، وآخرون يفضلون قضائها فى المزارات السياحية، ودور العرض السينمائية، أو الحدائق والمتنزهات العامة.

 

ويقدم "اليوم السابع" 10  نصائح لقضاء إجازة عيد فطر آمنة..

  1. قبل مغادرة المنزل تأكد من إحكام مقبس الغاز والكهرباء والماء.
  2. عدم ترك منقولات ومتعلقات شخصية مرتفعة الثمن داخل المنزل دون تأمينها.
  3. أغلق الباب والنوافذ بإحكام وتأكد من عدم وجود منفذ للتسلل داخل المنزل.
  4. فى حالة السفر لمسافات طويلة تأكد من سلامة السيارة وأفحصها جيدًا.
  5. التزم بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة .
  6. انتبه للطريق وتعاون مع رجال المرور.
  7. احرص على وجود حقيبة إسعافات أولية داخل السيارة.
  8. تأكد من احتفاظك ببطاقة هويتك وأوراقك الثبوتية.
  9. احرص على الابتعاد عن مناطق التكدس والزحام.
  10. فى حالة تعرضك لأى مشكلة الجأ إلى أقرب دورية أمنية.

 


اجازة العيد

عيد الفطر

احتفالات عيد الفطر

الخروج فى العيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة