حبس تاجر بالجمالية ضبط بحوزته 600 ألف قطعة ألعاب نارية فى العيد

قررت نيابة الجمالية، حبس تاجر ضبط بحوزته 600 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار، فى دائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال مباحث قسم الجمالية من ضبط تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده داخل مخزن مستأجر بدائرة القسم، وعُثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية بلغت 580 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وفحُرر محضر بالواقعة واتُّخذت الإجراءات القانونية.