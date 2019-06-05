سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

حبس تاجر بالجمالية ضبط بحوزته 600 ألف قطعة ألعاب نارية فى العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:59 م
حبس تاجر بالجمالية ضبط بحوزته 600 ألف قطعة ألعاب نارية فى العيد ألعاب ناريه_أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة الجمالية، حبس تاجر ضبط بحوزته 600 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار، فى دائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال مباحث قسم الجمالية من ضبط تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده داخل مخزن مستأجر بدائرة القسم، وعُثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية بلغت 580 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع. 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وفحُرر محضر بالواقعة واتُّخذت الإجراءات القانونية.
 
 
 
 
 
 

 


العاب ناريه

الجماليه

عقوبه حيازه العاب ناريه

نيابة الجمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنجلترا تشاهد كأس العالم للسيدات فى صالات السينما

إنجلترا تشاهد كأس العالم للسيدات فى صالات السينما

اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة