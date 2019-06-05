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تفريغ الكاميرات واستعجال التحريات فى سرقة 11 متهما لكابلات هواتف بالتجمع

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:27 م
تفريغ الكاميرات واستعجال التحريات فى سرقة 11 متهما لكابلات هواتف بالتجمع صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كايرات المراقبة، واستعجال تحريات المباحث، فى واقعة شروع 11 متهما فى سرقة كابلات نحاسية للهواتف الأرضية فى منطقة التجمع.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم التجمع الخامس، قد تمكنت خلال تفقدها الحالة الأمنية فى الحى الأول، من ضبط 11 شخصا (3 منهم لديهم معلومات جنائية مسجلة) فى أثناء استقلالهم سيارة و"لودر" بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم: منشار حدّادى، وسلسلة حديد "جنزير"، و2 مفكّ حجّارى "أزمة"، وتوقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات مع شروعهم فى سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب القطع، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط وتضمنه محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض السرقة، فقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.

 

 

 


سرقة كابلات

حبس

اخبار الحوادث

نيابة القاهرة الجديدة

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