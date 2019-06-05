تفاصيل خطة تأمين غذاء المحتفلين بعيد الفطر بــ 27 محافظة

كتب وليد عبد السلام

وضعت إدارة الرقابة على الأغذية بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، خطة محكمة لتأمين غذاء المواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك بــ 27 محافظة، وشملت تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة.

وتضمنت الخطة التأكد من استيفاءهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية، والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وسيتم المرور على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتصل بغرف عمليات فرعية بالمحافظات، وتضم فى عضويتها قيادات وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى الفطر المبارك.