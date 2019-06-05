سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل خطة تأمين غذاء المحتفلين بعيد الفطر بــ 27 محافظة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:45 ص
تفاصيل خطة تأمين غذاء المحتفلين بعيد الفطر بــ 27 محافظة المحتفلون بالعيد
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضعت إدارة الرقابة على الأغذية بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، خطة محكمة لتأمين غذاء المواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك بــ 27 محافظة، وشملت تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة.
 
وتضمنت الخطة التأكد من استيفاءهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية، والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
 
وسيتم المرور على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها.
 
جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتصل بغرف عمليات فرعية بالمحافظات، وتضم فى عضويتها قيادات وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى الفطر المبارك.
 
 
 

عيد الفطر

استعدادات وزارة الصحة لعيد الفطر

الرقابة على المحلات

التفتيش على محلات الاطعمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تمركزات بسيارات الإسعاف بالأماكن لنقل الحالات الطارئة للمستشفيات بالعيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:00 ص

25354150 خط ساخن للإبلاغ عن نقص الأدوية طوال أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:30 ص

تعرف على فوائد خط الطوارئ الوقائية 105 * 10 معلومات

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:40 م

غرفة الأزمات بـ"الصحة" تبدأ خطة تأمين احتفالات عيد الفطر بالجمهورية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:33 م

انتهاء تجهيزات مبنى الطوارئ الجديد بمعهد ناصر بتكلفة 47 مليون جنيه

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة