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تعرف على المواعيد القانونية لانقضاء الدعوى القضائية ومدة تقديم الطعون

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:18 ص
تعرف على المواعيد القانونية لانقضاء الدعوى القضائية ومدة تقديم الطعون محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لبعض المشكلات ومنها عدم معرفة المواعيد القانونية لانقضاء الدعوى القضائية ومدة تقديم الطعون ، والتى يستعرضها اليوم السابع على النحو التالى . 

انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات: 10 سنوات.انقضاء الدعوى فى الجنح: 3 سنوات.انقضاء الدعوى فى المخالفات: 1 سنة.

سقوط العقوبة فى الجنايات: 20 سنة.سقوط العقوبة فى الجنح: 5 سنوات.سقوط العقوبة فى المخالفات: 2 سنة.سقوط عقوبة الإعدام: 30 سنة.

 ميعاد تقديم الشكوى من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها :

 3 شهور.سن الرشد: 21 سنة.سن التمييز: 7 سنوات.

ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة- من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب: 90 يوماً.التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى: 8 أيام.

تعجيل الدعوى من انقطاع: 1 سنة.التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته: 8 أيام.التعجيل من الوقف الجزائى: 15 يوما.

تجديد الدعوى من الشطب: 60 يوما.إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن: 8 أيام. سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم: 30 يوما.طعن على قرار هندسى: 15 يوما.عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه: 1 سنة.رفع دعوى بطلان عقد للغبن- من تاريخ العقد: 1 سنة.تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين: 5 سنوات.ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ: 30 يوما.

التقادم : 5 سنوات.مدة الحكر: 60 سنة.انتهاء الحكر لعدم استعماله: 15 سنة.انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا: 33 سنة.

أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية: 15 سنة.الاعتراض على إنذار بالطاعة- من موعد استلام الإعلان: 30 يوما.سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة: 15 سنة.

مواعيد الطعن

الالتماس بإعادة النظر- من تاريخ الحكم: 40 يوما.الاستئناف فى الجنح والمخالفات- من تاريخ الحكم: 10 أيام.المعارضة فى الجنح والمخالفات- من تاريخ الإعلان: 10 أيام.الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات: 60 يوماً.استئناف الدعاوى المدنية والتجارية: 40 يوماً.استئناف المواد المستعجلة: 15 يوماً.النقض فى الأحكام المدنية والتجارية- من تاريخ الحكم: 60 يوماً.

 

 


مواعيد الطعن

انقضاء الدعوى

الاحكام التجارية

الاحكام المدنية

الجنح والجنايات

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