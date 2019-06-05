تعرف على المواعيد القانونية لانقضاء الدعوى القضائية ومدة تقديم الطعون

كتب عبد الله محمود

كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لبعض المشكلات ومنها عدم معرفة المواعيد القانونية لانقضاء الدعوى القضائية ومدة تقديم الطعون ، والتى يستعرضها اليوم السابع على النحو التالى .

انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات: 10 سنوات.انقضاء الدعوى فى الجنح: 3 سنوات.انقضاء الدعوى فى المخالفات: 1 سنة.

سقوط العقوبة فى الجنايات: 20 سنة.سقوط العقوبة فى الجنح: 5 سنوات.سقوط العقوبة فى المخالفات: 2 سنة.سقوط عقوبة الإعدام: 30 سنة.

ميعاد تقديم الشكوى من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها :

3 شهور.سن الرشد: 21 سنة.سن التمييز: 7 سنوات.

ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة- من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب: 90 يوماً.التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى: 8 أيام.

تعجيل الدعوى من انقطاع: 1 سنة.التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته: 8 أيام.التعجيل من الوقف الجزائى: 15 يوما.

تجديد الدعوى من الشطب: 60 يوما.إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن: 8 أيام. سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم: 30 يوما.طعن على قرار هندسى: 15 يوما.عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه: 1 سنة.رفع دعوى بطلان عقد للغبن- من تاريخ العقد: 1 سنة.تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين: 5 سنوات.ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ: 30 يوما.

التقادم : 5 سنوات.مدة الحكر: 60 سنة.انتهاء الحكر لعدم استعماله: 15 سنة.انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا: 33 سنة.

أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية: 15 سنة.الاعتراض على إنذار بالطاعة- من موعد استلام الإعلان: 30 يوما.سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة: 15 سنة.

مواعيد الطعن

الالتماس بإعادة النظر- من تاريخ الحكم: 40 يوما.الاستئناف فى الجنح والمخالفات- من تاريخ الحكم: 10 أيام.المعارضة فى الجنح والمخالفات- من تاريخ الإعلان: 10 أيام.الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات: 60 يوماً.استئناف الدعاوى المدنية والتجارية: 40 يوماً.استئناف المواد المستعجلة: 15 يوماً.النقض فى الأحكام المدنية والتجارية- من تاريخ الحكم: 60 يوماً.