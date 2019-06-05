سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

تعرف على الفرق بين الظروف المشددة والمخففة لعقوبة تهمة السرقة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:36 ص
تعرف على الفرق بين الظروف المشددة والمخففة لعقوبة تهمة السرقة سرقة _ ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جريمة السرقة "جنحة"، حدد لها القانون بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، والذى نص على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

أولا ..  الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

ثانيا.. الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

4.. على السرقات التي تحصل ليلا.

5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1.. على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .

2.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .

3.. على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ

 


عقوبة السرقة

تهمة السرقة

العقوبة المشددة

تخفيف العقوبة

قنون العقوبات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على الإجراءات القانونية لتفتيش المساكن والمواطنين × 14 معلومة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:00 ص

النيابة تستعجل التحريات فى تهريب ترامادول لدولة عربية داخل "أكياس لب"

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:43 م

حبس عاطل مطلوب على ذمة 104 أحكام قضائية بإجمالى 140 سنة

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:35 م

المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لقهوجى بتهمة تجارة الهيروين فى المرج

الأحد، 02 يونيو 2019 02:21 م

المشدد 5 سنوات لعاملين بتهمة تجارة الأسلحة النارية فى السلام

الأحد، 02 يونيو 2019 02:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة