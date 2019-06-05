ترامب وميلانيا يصلان إلى أيرلندا بعد زيارة المملكة المتحدة

دﺑلن /أ ش أ/

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأربعاء، إلى العاصمة الأيرلندية دﺑلن، قادمًا من المملكة المتحدة، بعد زيارة استغرقت 3 أيام.

وبثت قناة (سى. إن. إن) الأمريكية لقطات حية للحظات نزول الرئيس ترامب من الطائرة بمطار شانون، برفقة زوجته ميلانا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يلتقى ترامب خلال زيارته للبلاد برئيس الوزراء الأيرلندى ليو فرادكار.

يشار إلى أن ترامب التقى الملكة إليزابيث، أول أمس الاثنين، بعد وصوله هو وقرينته إلى بريطانيا، كما أجرى، أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة البريطانية "10 داونينج ستريت" محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماى.