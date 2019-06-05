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تأخر نزول محمد صلاح لأداء صلاة عيد الفطر بسبب الزحام أمام منزله

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:31 ص
تأخر نزول محمد صلاح لأداء صلاة عيد الفطر بسبب الزحام أمام منزله محمد صلاح
كتب- محمد مراد- مصطفى عادل - مصطفى يحيي

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تأخر نزول النجم محمد صلاح من منزله لأداء صلاة العيد، بسبب التوافد الجماهيري أمام منزله.

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محمد صلاح

قرية محمد صلاح

قوات الامن

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العيد

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