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بعد 16 عاما من إغلاقها.. فتح المنطقة الخضراء فى بغداد على مدار الساعة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:10 ص
بعد 16 عاما من إغلاقها.. فتح المنطقة الخضراء فى بغداد على مدار الساعة المنطقة الخضراء فى بغداد
كتب : أحمد جمعة

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أعادت السلطات العراقية فتح المنطقة الخضراء فى العاصمة بغداد للجمهور على مدار الساعة، بعد 16 عاما من غلقها.

ويعد فتح المنطقة شديدة التحصين الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة، خطوة تستهدف إظهار زيادة الثقة فى الوضع الأمنى بالبلاد إجمالا، عقب سنوات من الحرب.

وقال اللواء جاسم يحيى عبد على لوكالة "أسوشيتد برس"، إن المنطقة التى تضم السفارة الأمريكية والمقرات الحكومية العراقية مفتوحة الآن "24 ساعة في اليوم دون أى استثناءات أو شروط".

وأوضح أن السلطات أزالت 12 ألف جدار خرسانى من المنطقة، التى أطلق عليها السكان اسم "أمريكا الصغيرة".

وكانت المنطقة التي تصل مساحتها إلى 10 كيلومترات مربعة وتشتهر بأشجار النخيل والتماثيل، مغلقة أمام الجمهور منذ الغزو الأمريكى للعراق عام 2003.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت الحكومة العراقية تخفيف القيود في المنطقة، وقالت إن المنطقة الخضراء ستكون مفتوحة للجمهور فى عيد الفطر.

وكانت المنطقة موطنا لقصور صدام حسين قبل الغزو، ثم أصبحت معروفة باسم "أمريكا الصغيرة" فلا أعقاب الحملة العسكرية التى أطاحت بالرئيس الراحل.

وفي السنوات اللاحقة، أصبحت المنطقة المحاطة بالسور رمزا كريها لعدم المساواة فى البلاد، مما زاد من شعور العراقيين بأن حكومتهم بعيدة عن الأنظار.

وكان يتسنى فقط للعراقيين الذين يحملون شارات أمنية خاصة دخول المنطقة، وفشلت المحاولات والوعود المختلفة من قبل حكومة بغداد لفتح المنطقة الخضراء أمام حركة المرور خلال السنوات الماضية، بسبب المخاوف الأمنية المستمرة.

في وقت سابق من هذا العام، بدأت الحكومة العراقية تخفيف القيود في المنطقة، وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن المنطقة الخضراء ستكون مفتوحة تماما للجمهور في عيد الفطر.

 


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