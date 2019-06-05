بعد علاقة شاذة.. الطب الشرعى يكشف سر إصابات قتيل «السلام»

كتب أحمد حسنى

تسلمت نيابة السلام، التقرير الأولى لطب الشرعى فى واقعة قتل "مسن" بمدينة السلام، بعد خلافات بين القاتل والمسن.

وأثبت تقرير الطب الشرعى، أن المجنى عليه مصاب بقطع حاد بمنطقة الرقبة، نتيجة الإصابة بسلاح "أبيض" حاد، بالإضافة لوجود عدة طعنات أخرى بمنطقة البطن، كما أوضح التقرير أن المجنى عليه بها آثار دماء بمنطقة الشرج.

وكشفت تحريات المباحث، اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة، بعد ممارسة علاقة الشذوذ مع المجنى عليه، بسبب مطالبة المتهم بالتوقف عن العلاقة، الأمر الذى رفضه المجنى عليه، ليقوم المتهم بطعنه بسكين برقبته، ولاذ بالفرار.

وتعود الواقعة، بتلقى الرائد محمد عبدالمنعم رئيس مباحث السلام ثان، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة "مسن" يبلغ من العمر 53 عامًا، عاريا وبها عدة طعنات متفرقة، تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه شاذ جنسيا، ويقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، وفى يوم الواقعة كان بصحبته عاطل وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم.