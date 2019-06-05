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النيابة تطلب تقرير الأدلة الجنائية حول سرقة شقة ابنة أحمد شوبير

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:23 م
النيابة تطلب تقرير الأدلة الجنائية حول سرقة شقة ابنة أحمد شوبير أحمد شوبير - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تقرير خبراء المعمل الجنائي الذين تولوا رفع الأدلة الجنائية من شقة ابنة الإعلام الرياضى الشهير أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من سلمى أحمد شوبير، ابنة نائب رئيس اتحاد الكرة، أفادت فيه بتعرض شقتها للسرقة على يد مجهول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، فحرر القسم محضرا بالواقعة برقم 5143 جنح 2019، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف هوية السارق، بينما تولت النيابة التحقيق.


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