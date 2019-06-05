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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لعامل قٌتل على يد شقيق زوجته بالبدرشين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:19 م
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لعامل قٌتل على يد شقيق زوجته بالبدرشين جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة عامل قٌتل على يد شقيق زوجته بالبدرشين، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وقال المتهم إن شقيقته نشبت بينها وزوجها المجنى عليه "محمد.ج" عامل، خلافات تركت على إثرها منزل الزوجية، وحضرت للإقامة بمسكن العائلة، وبعد مرور فترة من الوقت، قرر إعادتها لمنزل الزوجية، وإنهاء الخلاف بينها وزوجها، وفور وصولهما لمسكنها، فوجئ بزوجها يعتدي عليها بالضرب.

وأضاف المتهم أمام العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث البدرشين، أنه دافع عن شقيقته، وتشاجر مع زوجها، ثم أحضر سكين المطبخ، وسدد له طعنة نافذة أنهت حياته فى الحال وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا، يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن عامل قتل زوج شقيقته، لسوء معاملته لها، بالإضافة إلى خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.


البدرشين

خلافات زوجية

قتل

عامل يقتل زوج شقيقته

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