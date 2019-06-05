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المكتب العمالى يحصل 290 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة مصرى لدى كفيل سعودى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:30 م
المكتب العمالى يحصل 290 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة مصرى لدى كفيل سعودى سفارة مصر بالعاصمة السعودية الرياض
كتب محمود راغب

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أعلن مكتب التمثيل العمالى المصرى فى سفارة مصر بالمملكة العربية السعودية، نجاحه فى تحصيل مستحقات العامل "م. ب"، 58 سنة، على مستحقاته النظامية لدى كفيله السعودى، بواقع 17 ألفا و200 دولار (65 ألف ريال سعودى توازى 290 ألف جنيه مصرى) تمثل مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات قضاها فى العمل.
 
كان مكتب التمثيل العمالى فى الرياض قد تولى تقديم الدعم والمساعدة للعامل المصرى المذكور، بالتواصل مع صاحب العمل لحصوله على مستحقاته المالية، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.
 
وتابع المكتب صرف مستحقات العامل، وأفاد الملحق العمالى فى الرياض، الدكتور ياسر غازى، بأنه بمجرد صدور توجيهات الوزارة تواصل فورا مع صاحب العمل للحصول على مستحقاته المالية للمواطن المصرى، ووعد بسدادها حال توافر السيولة المالية لديه.
 
وظل المكتب العمالى يتابع الأمر على مدار أكثر من 4 أشهر، حتى تم تحويل مستحقات العامل المصرى على حسابه فى بنك مصر. وقدم العامل الشكر لمكتب التمثيل العمالى فى السفارة المصرية بالرياض على متابعة شكواه حتى حصوله على مستحقاته.
 
 
 
 
 

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العاملين بالخارج

التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض

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