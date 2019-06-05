المتهمان بسرقة المساكن بالشروق يعترفان: كونا عصابة للسرقة بأسلوب كسر الباب

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال المتهمين بسرقة مساكن بمنطقة الشروق.

واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة المساكن بالشروق بطريقة "كسر الباب"، مؤكدين أنهما تمكنا من سرقة أكثر من منزل وسرقة محتوياته بالكامل.

ونجحت قوة أمنية تابعة قسم شرطة الشروق، من ضبط شخصين حال قيامهما بالقفز من أعلى سور أحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها (جهاز تابلت- 5 هاتف محمول- جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مقص حديدى).

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مسكنين بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وأقرا بعدم اكتشافهما واقعتى السرقة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.