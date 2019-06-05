القليوبية تبدأ فرز طلبات المتقدمين على 534 وظيفة برواتب تصل لـ1700 جنيه

كتب محمود راغب

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، عقب إجازة عيد الفطر المبارك وبدء العمل الأحد المقبل، قبول طلبات المتقدمين للحصول على 534 فرصة عمل وفرتها المحافظة فى 6 شركات ومدرسة، برواتب تصل إلى 1700 جنيه.

ووفرت المديرية تلك الفرص فى إطار جهودها للحد من مشكلة البطالة، وقالت إن الفرص المطلوبة تتمثل فى 280 فرصة عمل فى شركة ملابس جاهزة على وظائف "عامل إنتاج" و"مراقب جودة" و"عامل تشطيب" و"عامل مكوى"، للحاصلين على الشهادة الإعدادية والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا، برواتب بين 1400 و1700 جنيه.

وتشمل فرص المتاحة أيضا 100 وظيفة على مهن "مندوب مبيعات" و"عامل إنتاج وتجهيز" و"سائق مبيعات"، للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، على أن يُحدد المرتب عقب الاختبار. كما تكلب إحدى شركات سحب الأسلاك وتصنيعها فى كفر سليم 65 فرصة عمل على مهن "عامل إنتاج وصيانة"، و"كول سنتر"، و"فنى كهرباء"، و"مدير جودة"، للمؤهلات المتوسطة والعليا وبكالوريوس الهندسة، برواتب تبدأ من 1500 جنيه.

ويطلب فرع إحدى الشركات 22 فرصة عمل على مهن "عامل إنتاج وصيانة" للمؤهل المتوسط تخصص معادن وميكانيكا وكهرباء ولحام وتشغيل معادن، براتب 1500 جنيه وحسب الخبرة، وتوفر شركة أخرى 8 فرص عمل على مهن "حداد" و"كهربائى" بدون مؤهل للأول وبمؤهل متوسط للثانى، والمرتب بعد الاختبار.

وقال فتحى دسوقى، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إن إحدى المدارس الخاصة تطلب 57 مُدرّسة وإداريات وأخصائيا اجتماعيا وأمينة مكتبة وعاملات نظافة، برواتب تبدأ من 1030 جنيها، والمؤهلات المطلوبة: ليسانس آداب وتربية وجغرافيا وإنجليزى وفرنساوى وأصول دين، وبكالوريوس تربية رياض أطفال وحاسب آلى وتربية موسيقية وتربية رياضية وزراعة وتجارة (محاسبة) وآداب وثائق ومكتبات وتربية نوعية واقتصاد منزلى، ولا يشترط مؤهل بالنسبة لمُحفّظ القرآن أو الخط العربى.

وأكد أن المهن المطلوبة سيُؤمّن عليها اجتماعيا، وتتابع المديرية إجراءات التعيين مع الشركات طبق لتعليمات وزارة القوى العاملة أولا بأول، مع عرض استمارة (1) تأمينات عمل. لافتا إلى تلقى الطلبات عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بدءا من الأحد المقبل حتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، عدا الجمعة والسبت، على عنوان إدارة بحوث العمالة فى مديرية القوى العاملة بالقليوبية، وعنوانها بنها، كورنيش النيل، الفلل، بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.