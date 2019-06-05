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القبض على عامل لسرقته بطارية من سيارة ملاكى فى حى المعادى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:25 م
القبض على عامل لسرقته بطارية من سيارة ملاكى فى حى المعادى سرقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل لسرقته بطارية سيارة ملاكى من منطقة المعادى، وحرر الأمن محضرا بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة لتولى التحقيق. 
 
كانت مباحث قسم شرطة المعادى قد تمكنت من ضبط عامل، سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، لسرقته بطارية سيارة ملاكى فى أثناء توقفها أسفل عقار بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الكابود".
 
وأرشد المتهم عن البطارية المسروقة فى مسكنه، وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها، واتهمه بالسرقة، فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتباشر النيابة التحقيق فيها.

سرقة بطارية

امن القاهرة

جريمة سرقة

مباحث المعادى

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