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"العامة للجملة" تفتح منافذها اليوم بالوجه البحرى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:00 ص
"العامة للجملة" تفتح منافذها اليوم بالوجه البحرى صوره ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تفتتح  الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية،  اليوم الاربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، ، لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

 

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث يتم طرح كيلو البسكويت بسعر 50 جنيها و60 جنيها لكيلو الكعك السادة وطرح الكعك بالملبن 65 جنيها للكيلو والكعك بالمكسرات 90 جنيها للكيلو وبيتى فور سادة 65 جنيها للكيلو وبيتى فور لوكس 85 جنيها للكيلو وغريبة سادة 80 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 90 جنيها للكيلو.

 

 


العامة للجملة

التموين

المجمعات الاستهلاكية

عيد الفطر

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