"السيلفى" أبرز مظاهر احتفال المواطنين بعيد الفطر فى أسيوط (صور)

أسيوط محمود عجمي

احتفل عدد كبير من المواطنين صباح اليوم الأربعاء، عقب انتهاء صلاة عيد الفطر بساحة مسجدى ناصر وأبو الجود بمدينة أسيوط، بالتقاط الصور التذكارية و"السيلفي" وسط أجواء خيمت عليها البهجة وفرحة العيد.

وعبر المواطنون عن فرحتهم بالتقاط الصور السيلفي والصور التذكارية التي تجمعهم بعائلاتهم وأصدقائهم قبل وبعد الصلاة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر.

وأدى آلاف المصلين بمختلف قري ومراكز محافظة أسيوط، منذ قليل، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحتى مسجد ناصر وأبوالجود وأرض الملاعب بمدينة أسيوط؛ فيما شارك اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، العديد من القيادات الأمنية و الشعبية و التنفيذية وجموع المواطنين صلاة العيد بساحة ارض الملاعب .











