السيسى يوزع الهدايا على أبناء شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية العيد.. صور

وزع الرئيس عبد الفتاح السيسى الهدايا على أبناء شهداء الجيش والشرطة أثناء الاحتفالية التى أقامها الرئيس خصيصاً لهم بمناسبة عيد الفطر.
السيسى واللاعب أحمد حجازى
الرئيس السيسى يوزع الهدايا
وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية صباح اليوم بقاعة المنارة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
ووزع الرئيس عبد الفتاح السيسى الهدايا على الأطفال واصطحب أبناء الشهداء أثناء دخوله القاعة.
السيسى مع أبناء الشهداء
السيسى مع أبناء الشهداء
السيسى مع أبناء الشهداء
السيسى مع أبناء الشهداء
السيسى يوزع الهدايا
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