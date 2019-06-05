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السيسى يوزع الهدايا على أبناء شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية العيد.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:28 ص
السيسى يوزع الهدايا على أبناء شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية العيد.. صور الرئيس السيسى يوزع الهدايا
كتب عامر مصطفى

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وزع الرئيس عبد الفتاح السيسى الهدايا على أبناء شهداء الجيش والشرطة أثناء الاحتفالية التى أقامها الرئيس خصيصاً لهم بمناسبة عيد الفطر.

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السيسى واللاعب أحمد حجازى

 

وشارك الرئيس السيسى الأطفال اللعب داخل القاعة، كما شارك الكابتن أحمد حجازى الأطفال اللعب داخل قاعة المنارة.
 
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الرئيس السيسى يوزع الهدايا

 

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الرئيس السيسى يوزع الهدايا

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية صباح اليوم بقاعة المنارة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.

ووزع الرئيس عبد الفتاح السيسى الهدايا على الأطفال واصطحب أبناء الشهداء أثناء دخوله القاعة.

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السيسى مع أبناء الشهداء

 

 
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السيسى مع أبناء الشهداء

 

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السيسى مع أبناء الشهداء

 

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السيسى مع أبناء الشهداء

 

 
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السيسى مع أبناء الشهداء

 

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السيسى يوزع الهدايا

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