الرئيس السيسى يكرم شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية عيد الفطر.. صور

كتب عامر مصطفى

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية بقاعة لمنارة لأبناء الشهداء بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل إلى قاعة المنارة لحضور احتفالية تكريم أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، ووزع الرئيسالهدايا على الأطفال واصطحب أبناء الشهداء أثناء دخوله القاعة.



الرئيس السيسى وزوجة شهيد



الرئيس السيسى يكرم زوجة أحد الشهداء الرئيس السيسى يكرم زوجة أحد الشهداء



الرئيس السيسى أثناء التكريم



السيسى يحمل أبناء شهيد



الرئيس يكرم زوجة شهيد



السيسى يحمل ابنة شهيد



الرئيس السيسى وابنة شهيد الرئيس السيسى وابنة شهيد



السيسى مع أبناء الشهداء







