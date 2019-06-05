سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

"الدفاع الروسية" تنفى اعتراض "الطائرات الأمريكية فوق المتوسط بشكل غير آمن

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:47 ص
"الدفاع الروسية" تنفى اعتراض "الطائرات الأمريكية فوق المتوسط بشكل غير آمن طائرة روسية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت وزارة الدفاع الروسية "مزاعم" أمريكية عن الاعتراض غير الآمن، الذى قامت به طائرة روسية من طراز (سو - 35) ضد طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر المتوسط.
وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الوسائل الروسية لمراقبة المجال الجوى بقاعدة (حميميم) الجوية رصدت فى 4 يونيو الجارى هدفًا جويًا فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الهدف كان يقترب من قاعدة طرطوس البحرية الروسية. 
وأضافت أن مقاتلة (سو- 35) التابعة للدفاع الجوي الروسي بقاعدة (حميميم) قامت بالتحليق للتعرف على الهدف الجوي، موضحة أن طاقم المقاتلة قام من مسافة آمنة بتحديد هوية الهدف الجوي كطائرة استطلاع أميركية من طراز(بوسيدون).
وأكدت أن المقاتلة الروسية عادت إلى قاعدة (حميميم) الجوية بعد أن غيرت الطائرة الأمريكية اتجاهها، مشيرة إلى مرافقة المقاتلة (سو-35) من مسافة آمنة الطائرة الأميركية من طراز (بوسيدون) إلى أن قامت بتعديل اتجاه تحليقها وخرجت من مناطق سيطرة وسائل الدفاع الجوي الروسي.. مشددة على أنه تم تنفيذ تحليق الطائرات الروسية وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.


طائرة

طائرة روسية

وزارة الدفاع الروسية

طائرة استطلاع أمريكية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة