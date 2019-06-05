الدفاع الروسية: الوضع العسكرى والسياسى ببلدان رابطة الدول المستقلة "متوتر"

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قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو إن الوضعين العسكرى والسياسى على حدود بلدان رابطة الدول المستقلة "متوتر للغاية"، مؤكدًا أن التحديات التى تواجه سيادة دول الرابطة أصبحت أكثر واقعية.

وأضاف شويجو - فى كلمته أمام جلسة مجلس وزراء دفاع بلدان رابطة الدول المستقلة اليوم /الأربعاء/ - "بالنظر إلى الاتجاهات السلبية في الأمن العالمي والإقليمي، لا يزال الوضع العسكري السياسي على حدود دول الرابطة متوترًا للغاية".

وتابع "في ظل هذه الظروف، أصبحت التحديات التي تواجه سيادة دول رابطة الدول المستقلة أكثر وأكثر واقعية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن إلا من خلال الجهود المشتركة لدول الرابطة.

يذكر أن رابطة الدول المستقلة قد تشكلت في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وتضم حاليًا بجانب روسيا حوالي 9 من الجمهوريات السوفيتية السابقة.. وكانت دول البلطيق الثلاث رفضت منذ البداية الانضمام إلى هذه الرابطة، كما أن كلا من جورجيا وأوكرانيا انسحبتا منها.