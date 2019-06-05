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الداخلية تثأر لشهداء كمين العريش وتعلن مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:24 م
الداخلية تثأر لشهداء كمين العريش وتعلن مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين
كتب محمود عبد الراضى

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أصدرت  وزارة الداخلية منذ قليل بيانا كشفت فيه الكواليس، وأخر تطورات استهداف كمين العريش فجر اليوم .

وجاء فى البيان: "فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش.  

وتابع البيان: أثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النار بكثافة تجاة القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق

 

 

 
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (2)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (3)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (4)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (5)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (6)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (7)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (8)
 
الداخلية تثأر للشهداء وتعلن مقتل 14 إرهابيا (1)

الداخلية

حادث العريش

حادث كمين العريش

اليوم السابع بلس

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