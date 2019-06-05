الخارجية الروسية تتهم واشنطن بمحاولة زيادة التوتر فى القطب الشمالى

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اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بالعمل على تحويل منطقة القطب الشمالى إلى مسرح عمليات عسكرية وزيادة التوترات هناك.

وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى تعليقا على تصريحات مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون بشأن نية بلاده تحدى روسيا فى القطب الشمالى - إن "كل هذا يشهد مرة أخرى على التغير فى السياسة الأمريكية تجاه منطقة القطب الشمالى"، واصفة تصريحات بولتون بـ"المتشددة"