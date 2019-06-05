"الجنح" تنتظر عاطلين لمحاكتهما بتهمة سرقة كابلات كهربائية فى 15 مايو

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة 15 مايو بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة سرقة كابلات مولدات الكهرباء من منطقة الإسكان الاجتماعى دائرة القسم.

واعترف المتهمان فى التحقيقات، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الكابلات الكهربائية، بقطعها بآلات حادة وتحميلها على سيارة نقل ثم بيعها إلى تجار الخردة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة قسم شرطة 15 مايو، من ضبط "سائق" 37 سنة سبق اتهامه فى 3 قضايا، آخرهم قضية "مخدرات"، و"عاطل"21 سنة سبق اتهامه فى 3 قضايا، أثناء استقلالهما سيارة نصف نقل "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما 3 لفافات من النحاس تزن 500 كيلو جرام "محملة على السيارة، وفرد خرطوش، وطلقة خرطوش، و2 سلاح أبيض "سكين ".

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات، من داخل غرف مولدات الكهرباء بمنطقة الإسكان الإجتماعى بدائرة القسم، ملك إحدى شركات التركيبات الميكانيكية باسلوب "القطع" باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة، بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وباستدعاء الممثل القانونى للشركة المشار إليها، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها مملوكة لجهة عمله واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.