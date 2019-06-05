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إقبال على حديقة الفسطاط للاحتفال بالعيد وانتشار الشرطة والإسعاف

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:41 ص
إقبال على حديقة الفسطاط للاحتفال بالعيد وانتشار الشرطة والإسعاف حديقة الفسطاط - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى - تصوير عمرو مصطفى

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شهدت حديقة الفسطاط بمصر القديمة إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، وتوافد عدد كبير على منطقة الألعاب الترفيهية ومنطقة السيرك ومنطقة ركوب الدراجات.
 
ورصد اليوم السابع أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بحديقة الفساط، وسط تأمين من قوات الشرطة وعناصر للشرطة النسائية، وقوات الحماية المدنية لتأمين زوار الحديقة، ومنع أى مظاهر مخالفة خلال احتفالات العيد.
 
من جانبه، قال المهندس خالد حسن مدير حديقة الفسطاط، إن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وسط تواجد كبير من قوات الشرطة والحماية المدنية، ونشر سيارات الإسعاف للتدخل فى اى طوارئ، وتأمين الزوار.
 
وأضاف رئيس حديقة الفسطاط لـ" اليوم السابع " ، أنه تم التأكد من سلامة الألعاب الترفيهية، بالحديقة وصيانتها لتأمين ركابها، بالإضافة إلى  صيانة المسطحات الخضراء بالحديقة والإنارة.

القاهرة

حديقة الفسطاط

احتفالات العيد

عيد الفطر

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