إصابة سيدة وطفلة فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل ببنى سويف

أصيبت سيدة وطفلة فى حريق اندلع فى منزل بإحدى قرى مركز بنى سويف بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارا مساء اليوم الأربعاء، من مركز شرطة بنى سويف، يفيد اشتعال حريق بمنزل بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطبخ المنزل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالى، من إخماد النيران ونتج عن الحريق إصابة شيرين سمير سيد 20 سنة باختناق وضيق فى التنفس، وسندس أحمد حداد 5 سنوات، حروق بالوجه واليدين ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا".