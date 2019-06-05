إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة بطارية سيارة فى المعادى

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، بإحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقته بطارية سيارة ملاكى.

وكانت مباحث قسم شرطة المعادى تمكنت من ضبط عامل، سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، لسرقته بطارية سيارة ملاكى فى أثناء توقفها أسفل عقار بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الكابود".

وأرشد المتهم عن البطارية المسروقة فى مسكنه، وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها، واتهمه بالسرقة، فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتباشر النيابة التحقيق فيها.