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"أمانة جدة": 10 ريالات رسم دخول دورات المياه

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:57 م
"أمانة جدة": 10 ريالات رسم دخول دورات المياه جهاز البطاقات الممغنطة
إيمان حنا

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أعلنت أمانة جدة، فرض رسوم على استخدام دورات المياه الخاصة بالواجهة البحرية، وذلك عبر بطاقات ممغنطة يتم بموجبها دفع مبلغ عشرة ريالات للبطاقة الواحدة لاستخدام دورة المياه أربع مرات أى بما يعادل ريالين ونصف الريال للمرة الواحدة، بحسب "عكاظ".

وأوضح مصدر مطلع لـ«عكاظ» أن الهدف الأساسى من فرض الرسوم هو تقديم خدمة أفضل لمرتادى الواجهة من السكان والزائرين، وهو استثمار للمصحة عامة، وأفاد بأن فرض الرسوم كان مقررا مسبقا ولكن الإجراءات أخذت حيزا من الوقت.

وذكر المواطن محمد الشهرى أنه ذهب في نهاية شهر رمضان المبارك للواجهة البحرية للتنزه بعائلته، وحينما أراد هو وأفراد أسرته الوضوء وجدوا حواجز حديدية قبل الوصول إلى أبواب دخول دورات المياه، وعندما سأل أحد العاملين أخبره بأن عليه دفع مبلغ عشرة ريالات عن طريق الجهاز المخصص لاستخراج بطاقة الدخول المنغنطة، التى تتيح لصاحبها أو من يحمل البطاقة استخدام دورة المياه أربع مرات بعدها.

أما خالد الجهني القادم من ينبع البحر، فقد أبدى ملاحظة على آلية فرض الرسوم، وهى وجود ثلاث فئات من المبالغ المالية على جهاز البطاقات وهى ريال وخمسة ريالات، إضافة إلى عشرة ريالات.


السعودية

دورات المياه

امانة جدة

عكاظ

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