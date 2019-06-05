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أبغض الحلال.. اعرف شروط استخراج وثيقة الطلاق المميكنة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:00 ص
أبغض الحلال.. اعرف شروط استخراج وثيقة الطلاق المميكنة محكمة الأسرة_صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على وثيقة الطلاق المميكنة، و"اليوم السابع" توضح فى خطوات إجراءات والأساليب التى يجب إتباعها لاستخراج وثيقة الطلاق المميكنة.

" الإجراءات"

1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2-تقديم الطلب للموظف المختص.

3-استلام الوثيقة فى ذات اليوم.

"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

1-صاحب القيد شخصياً.

2-أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثالثة لصاحب القيد شخصياً.

3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

"المستندات المطلوبة"

1-نموذج 40.

2-إثبات شخصية مقدم الطلب.

3-صورة ضوئية من وثيقة الزواج إن وجدت.


وثيقة زواج

استخراج وثيقة زواج

الزواج

اخبار الحوادث

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