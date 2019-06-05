أبغض الحلال.. اعرف شروط استخراج وثيقة الطلاق المميكنة

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على وثيقة الطلاق المميكنة، و"اليوم السابع" توضح فى خطوات إجراءات والأساليب التى يجب إتباعها لاستخراج وثيقة الطلاق المميكنة.

" الإجراءات"

1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2-تقديم الطلب للموظف المختص.

3-استلام الوثيقة فى ذات اليوم.

"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

1-صاحب القيد شخصياً.

2-أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثالثة لصاحب القيد شخصياً.

3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

"المستندات المطلوبة"

1-نموذج 40.

2-إثبات شخصية مقدم الطلب.

3-صورة ضوئية من وثيقة الزواج إن وجدت.