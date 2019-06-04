5 قطاعات تُساهم فى الناتج المحلى.. الصناعات التحويلية أهمها

كتب عبد اللطيف صبح

يبلغ الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة العوامل وبالأسعار الجارية نحو 6 تريليون جنيه بمعدل نمو حقيقى يبلغ 5.6% بموازنة العام المالى 2019/2020، ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية والبترول من أكثر القطاعات مُشاركة فى الناتج المحلى الإجمالى.

ونستعرض فيما يلى أكثر 5 قطاعات مُساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، وهى: