5 قطاعات تُساهم فى الناتج المحلى.. الصناعات التحويلية أهمها

يبلغ الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة العوامل وبالأسعار الجارية نحو 6 تريليون جنيه بمعدل نمو حقيقى يبلغ 5.6% بموازنة العام المالى 2019/2020، ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية والبترول من أكثر القطاعات مُشاركة فى الناتج المحلى الإجمالى.
ونستعرض فيما يلى أكثر 5 قطاعات مُساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، وهى:
- قطاع الصناعات التحويلية ومنتجات البترول بمبلغ 984.9 مليار جنيه
- قطاع تجارة الجملة والتجزئة بمبلغ 814.6 مليار جنيه
- قطاع استخراج البترول والغاز بمبلغ 773.7 مليار جنيه
- قطاع الزراعة والغابات والصيد بمبلغ 676.3 مليار جنيه
- قطاع الملكية العقارية بمبلغ 441.2 مليار جنيه
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