وزير الخارجية الروسى يؤكد للمبعوث الأممى لليبيا أهمية وقف المواجهات المسلحة

كتب : أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، للمبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، أهمية إنهاء النزاع المسلح فى البلاد وتشكيل أجهزة موحدة للسلطة قادرة على مكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفى، أن لافروف أجرى، اليوم الثلاثاء، لقاء في موسكو مع سلامة، موضحة أن المحادثات بين الطرفين شملت "تبادلا مفصلا للآراء حول الأوضاع، التى تتشكل فى ليبيا، بالتركيز على أهمية وقف المواجهة المسلحة وإقامة حوار وطنى واسع ومستدام لإخراج البلاد من الأزمة المستمرة فى أسرع وقت ممكن".

وأفادت الخارجية الروسية بأن "الجانب الروسى أكد تصميمه الثابت على الإسهام النشط في دفع العملية السياسية فى ليبيا قدما نحو الأمام مع السعى إلى تحقيق الهدف النهائى المتمثل بتشكيل أجهزة موحدة للسلطة قادرة على التنفيذ الفعال للمهمات الحيوية، بما فى ذلك مكافحة الإرهاب وإيديولوجية التطرف".

كما أعرب وزير الخارجية الروسى عن دعم بلاده المبدئى لجهود الوساطة التى يبذلها المبعوث الأممى لحلحلة التوتر فى ليبيا.