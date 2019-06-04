نشوب حريق بمخزن وأرض مخزنة بقش الأرز بالشرقية.. والحماية المدنية تسيطر عليه

الشرقية- فتحية الديب

نشب حريق منذ قليل، بقطعة أرض علي مساحة فدان ونص مخزن بها كميات كبيرة من قش الأرز، بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وبمزرعة مواشي مجاورة للأرض وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من بنشوب حريق بقش أرز مخزن بقطعة أرض بطريق "السيد عبده نصر" دائرة أبوكبير، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 5 سيارات للسيطرة علي الحريق، وتبين أن الحريق نشب بمساحة فدان ونص مخزن بها قش الأرز، وإلتهمت النيران مخزن ملاصق للأرض وسيارتين كانتا داخل المخزن وتم إخطار الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وإخطار النيابة العامة.