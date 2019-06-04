سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

نشاط سياحى كبير بدبى فى أول أيام العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:26 م
نشاط سياحى كبير بدبى فى أول أيام العيد
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دبي نشاطاً سياحيا كبيراً في أول أيام عيد الفطر نتيجة تدفقات السياحة الداخلية والخليجية على المرافق السياحية والترفيهية والتجارية.

 

وانعكست التدفقات السياحية على إشغال الغرف الفندقية التي تراوحت بين 80 – 95%، حيث استحوذت الفنادق الشاطئية والفنادق القريبة من مراكز التسوق على النسبة الأكبر من النزلاء الذين كان أغلبهم من السوق المحلي والخليجي، فيما وصلت أسعار الغرف الفندقية إلى مستويات عالية بالتوازي مع ارتفاع الطلب.

 

ورافق النشاط الكبير على الأرض، نشاط موازٍ في الأجواء، حيث تراوحت نسبة الحجوزات على العديد من الرحلات القادمة والمغادرة بين 85 -95%، وارتفعت أسعار تذاكر السفر على الرحلات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما استحوذت الوجهات القريبة ودول البلقان على الحصة الأكبر من الرحلات المغادرة.

 

وجاء النشاط السياحي خلال عطلة العيد جاء بدعم أساسي من العائلات المحلية والخليجية التي استحوذت على الحصة الأكبر من الإشغال الفندقي ومن نشاط المدن الترفيهية.

كما أن الفنادق الشاطئية والقريبة من مراكز التسوق الكبرى هي التي تحظى بالإقبال الأكبر من العائلات، واستعدت المراق السياحية والفنادق مسبقاً لهذه المناسبة، حيث قامت باستنفار جميع كوادرها لتحقيق أفضل النتائج وتسجيل أعلى نسب إشغال خلال العيد من خلال الابتكار في طرح العروض المتنوعة بين عروض القيمة المضافة والحسومات على أسعار الغرف الفندقية بهدف جذب أكبر شريحة من النزلاء.

 

 


الامارات

دبى

العيد فى الامارات

السياحة فى دبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"شباب بتحب مصر" تحتفل باليوم العالمى للبيئة وعيد الفطر فى الأقصر.. صور

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:32 م

فيديو.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان حكام الإمارات للتهنئة بعيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:31 م

عيدان بلا فرحة.. اليمن ومتمم رمضان علاقة مرتبكة بأوامر إيران.. الحوثيون يرجئون الاحتفال فى مناطق نفوذها داخل اليمن.. معاناة الأهالى تتوالى مع غلق الجمعيات الخيرية.. والميلشيا تهاجم مسجدا أثناء صلاة العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:18 م

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:31 م

الأقصر تعلن مواصلة صرف تعويضات أهالي نجع أبوعصبة خلال أجازة العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة