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من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن سرقة 300 ألف جنيه من مكتب بريد مسطرد؟

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:56 م
من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن سرقة 300 ألف جنيه من مكتب بريد مسطرد؟ قضية أنصار بيت المقدس_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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انتهت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، من سماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة فى محاكمة 213 متهما بقضية "أنصار بيت المقدس"، والذين تورطوا فى ارتكاب عدة جرائم من بينها  سرقة 300 ألف جنيه من  مكتب بريد مسطرد.

وأدلى الشهود بالعديد من الأقوال الهامة ففى جلسة 24 نوفمبر 2018، قال شاهد الإثبات محمد  عبد الغفار، إنه يعمل مدير مكتب بريد العزب بمسطرد، وأن 5 أشخاص ملثمين هاجموا مكتب البريد فى نهاية 2013، واستولوا على 327 ألف جنيه من أموال المعاشات ولم يشاهدوا 200 ألف جنيه آخرى داخل مكتب البريد.

وأضاف شاهد آخر أن 3 من الجناة كانوا يراقبون مكتب البريد من الخارج، واستقلوا سيارة ملاكى سوداء اللون بدون لوحات معدنية بعد الواقعة، وفروا هاربين وجميع المتهمين كانوا يحملون أسلحة نارية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم سرقة مكتب بريد بمسطرد تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

 

 


محاكمة عناصر بيت المقدس

تنظيم بيت المقدس

اللواء محمد إبراهيم

المستشار حس فريد

اخبار الحوادث

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